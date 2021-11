Linnateatri uus lavastus "Muusikale" jutustab noore pianisti kujunemisloo

Bjørnstadi muudab autorina eripäraseks tõik, et tegemist on ühtaegu nii maailmatasemel pianisti kui ka tunnustatud kirjanikuga. "Muusikale" on esimene osa tema romaanitriloogiast, mille peategelaseks on noor klaverivirtuoos Aksel Vinding. Autori väitel ei ole tegemist autobiograafilise teosega, kuigi see sisaldab elemente tema enda elust ning kirjeldab paljuski keskkonda, mis teda noores eas, 1960. aastate lõpus ja 1970. aastate alguses ümbritses.

Bjørnstadi sõnul inspireeris teda Vindingu-triloogiat kirjutama mõistmine, kui haavatav on noor, alles täiskasvanuikka jõudev inimene, kelle ees seisavad valikud, mis määravad tema edasise elukäigu. Ambitsioonikate noorte muusikute seas, kelle jaoks osalemine mõnel olulisel konkursil võib kas rajada või hoopis põrmu paisata kogu tulevase karjääri, on pinged eriti teravad, ennekõike siis, kui samal ajal tuleb toime tulla ka keeruliste peresuhete või armumistega.

Lavastaja Diana Leesalut köitis selle materjali juures nii see tahk, et tegemist on puudutava looga noorte inimeste arengust ja valikute tegemisest, kui ka peategelase dilemma, kas sukelduda pea ees ümberringi pulbitsevasse ellu või jääda omamoodi kõrvaltvaatajaks, eraldudes kõrgkunsti piiritletud maailma. Leesalu on öelnud, et lavastuse "Muusikale" puhul on ta otsinud oma varasematest töödest kujundlikumat väljenduskeelt. Mõistagi täidab lavastuses väga olulist rolli ka muusika.

Peegeldustega mängiva, ajastuomaselt stiliseeritud lavamaailma on loonud kunstnik Kristjan Suits ja valguskunstnik Emil Kallas, muusikalise kujunduse tegid Veiko Tubin ja Rasmus Puur, laulud õpetas osalistele selgeks Riina Roose ning liikumised seadis Oliver Reimann. Romaani tõlkis norra keelest Elvi Lumet.

Mängivad Sander Roosimägi (Eesti Noorsooteater), Hele Kõrve, Allan Noormets, Sandra Uusberg, Andres Raag, Ester Kuntu (külalisena), Maris Nõlvak, Simo Andre Kadastu, Kristiin Räägel, Alo Kõrve, Evelin Võigemast ja Theodor Teppo (külalisena).