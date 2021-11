Kristiin Räägel lavastusest "Muusikale": see on hästi fragmentaarne dramatiseering

Osatäitja Sandra Uusberg tõdes, et teda puudutab või huvitab lavastuse "Muusikale" puhul kõige enam kunstnikuks kujunemise lugu. "Kui sa otsustad valida klaverikunstniku tee, siis see hõlmab nii paljut ja tähendab väga suurt pühendumist ja suurt tööd," rõhutas ta ja lisas, et talle tundub, et väga paljuks muuks ei jäägi ruumi. "Proovide käigus selgus, kuidas nii mõnedki heliloojad on kirjutanud, et selleks on muud ka vaja ehk elu peab kõrval olema, et osata seda kõike panna oma loomingusse."

Osatäitja Kristiin Räägeli sõnul on "Muusikal" ühe noore poisi kunstnikuks kujunemise lugu, mis tegeleb erinevate teemadega. "Küsitakse, et kes on kunstnik, mis teeb kunstnikust kunstniku, mida sa pead ohverdama oma kunsti nimel, kas sa pead üldse midagi ohverdama, kas sinu elus peab olema emotsionaalselt raputav tragöödia, et väljendada kõige paremini või kõige väljendusrikkamalt enda loomingut," selgitas ta ja lisas, et oluline on ka n-ö ande küsimus. "Mind huvitab näiteks see, et kui sulle on juba antud, siis sa pead sellega midagi ette võtma, see on mingi vastutus, mida suurem anne sulle on antud, seda suuremat koormat sa kannad."

"Inimesed ju kujundavadki selle, kes sa ise oled, kui palju sa lased ennast nendel mõjutada ja missugust rolli nad sinu elus mängivad," tõdes Räägel ja lisas, et seda eriti noore tundliku kunsti hingega inimese puhul. "Esimesed armastused ja peresuhted jätavad kõik sinu sisse paratamatult sügava jälje."

"See on hästi fragmentaarne dramatiseering, mis koosneb mälestuskildudest, nii et tegelikult kõik teised tegelased toetavad hästi seda peategelast, ja kuna see on erinevatest kildudest kokku pandud, siis me nägime päris palju vaeva sellega, kuidas need ühildada terviklikuks pildiks," mainis ta ja lisas, et tema hinnangul on nad sellega hakkama saanud."