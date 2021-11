Ilmus Vahur Afanasjevi viimane luulekogu

"Tuulevaiksed aastad" on küpse mehe lugu, kes mõistab, et võitlus deemonitega enda ümber ja sees on igikestev, ent oluline on hoopis keskenduda sellele, mis tegelikult õnne toob – rahu iseenda ja maailmaga enda ümber.

Raamatu on illustreerinud Lilli-Krõõt Repnau, toimetanud Kaur Riismaa ja Doris Kareva.

Vahur Afanasjev alustas kirjutamist 1995. aastal ning avaldas aastate jooksul nii luulekogusid kui ka romaane. 2017. aastal võitis ta Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistlusel esikoha, sama teose eest pälvis ta ka kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia. Afanasjev suri tänavu mais.