Kirjastuselt Koolibri ilmus Kairi Loogi Prääniku-sarja kolmas osa "Piia Präänik ja sõnasööbik". See on lugu ühtehoidmisest mitmekesises ja mitmekeelses maailmas, aga eelkõige sõnadest ja lugemisarmastusest.

"Nördimusega pean tunnistama, et pahandustega on seekord igast otsast seotud sõnad. Juttu tuleb näiteks meedia kätes oleva sõna mõjust avalikkuse ette kistud inimesele, hämaratest kujudest, kes söövad sõnu, ja räpisõnadest, mida kuuldes varisevad fännid minestusse," selgitas Look ise.

"Eelkõige on see raamat aga austusavaldus lugemisele, sõnas on väge ja hea sõna on kõige tähtsam asi üldse. Prääniku-lugudele omaselt on raamatus ka palju soojust, krutskeid, nalja ja loomulikult kommisöömist. Pühendan selle loo kõikidele raamatukoidele ja kommisööbikutele."

Präänikute pildid on joonistanud Ulla Saar ja raamatu kirjastas Koolibri. Piia-raamatuid on tõlgitud mitmesse võõrkeelde ja helindatud Vikerraadios Ülle Kaljuste esituses. Piia Prääniku lugudega on varem ilmunud kaks raamatut: "Piia Präänik kolib sisse" ja "Piia Präänik ja bandiidid".

Kairi Look (1983) kirjutab lasteraamatuid ja -jutte ajakirjadele Täheke ja Hea Laps, novelle on ilmunud Loomingus. Ta raamatuid on tõlgitud mh saksa, prantsuse, soome ja läti keelde.