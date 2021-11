Kairi Look: hea sõna võib päästa päeva ja vahel rohkemgi

Kairi Look avaldas kolmanda osa Piia Prääniku lugude sarjast, kus lisaks uutele kaaslastele ja õpetajale astub esile ka tegelane, kes tutvustab end kuninglikku sõnasööbikuna. Look usub, et hea sõna võib päästa päeva ja vahel rohkemgi.

Raamat räägib hoolivusest, sallivusest ja sõna jõust ning teeb seda seikluslikul moel. Raamatusse on pildid joonistanud Ulla Saar ning selle andis välja kirjastus Koolibri.

"Parimad õpetused tulevad ridade vahelt, nii ka siin loos. Sõna on väekas, sõnas on palju jõudu ja hea sõna võib päästa päeva ja vahel rohkemgi," märkis Look "Aktuaalsele kaamerale".

"Siin raamatus on sõnal veel omamoodi mõju, väga ohtlik mõju. Natuke on juttu sellest, mida võib teha meediasõna tavalise inimesega või mida hakata peale hämarate kujudega, kes sõnu söövad, aga ka heade sõnadega, näiteks lemmikräppari sõnadega, millega me oleme kõik head tuttavad," lisas ta.