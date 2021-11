Publiku ette jõuab Taavet Janseni digitaalmütoloogiline kunstiteos "Hundid". See on otsinguline kunstiprojekt, kus fikseeritud pole lugu, vaid olukord.

Improvisatsioonil põhinev lavastus sünnib iga kord uuesti ning jõuab vaatajani otse elektron.art keskonna kaudu. Tegijate sõnul paneb lavastus proovile inimese turvatunde, maailmapildi ja senised hoiakud. Iga vaataja võib ootamatult muutuda ka osaks lavastusest.

"See algab fikseeritud tekstist, mis seguneb improvisatsiooniga. Ma hakkan saama telepromterilt sõnu, mida dramaturgid on koostanud. Sõnadepangad, ja minu ülesanne on nende sõnadega improviseerida selles olustikus ja keskkonnas, kus ma sellel hetkel selles loos olen," selgitas esitaja Marion Tammet "Aktuaalsele kaamerale".