Kristjan Kongo: Coca-Cola Plaza kinni ei jää

Esmaspäeval tuli uudis, et Tallinnas asuv Coca-Cola Plaza kino sulgeb vähese külastatavuse tõttu alates reedest, 3. detsembrist kuni aasta lõpuni oma uksed. Forum Cinemase tegevjuht Kristjan Kongo sõnas, et praeguse külastatavuse ja energiahindade juures on otstarbekam Coca-Cola Plaza kinni hoida, kuigi ta kinnitas, et kino kinni ei jää.

Kongo selgitas, et otsus on mõjutatud väga mitmest tegurist.

"Ennekõike dikteerib meie tegevust külastajate arv. Kuna kehtivad piirangud on kino külastatavust kõvasti räsinud, ja arvestades seda, mida energiahinnad on viimasel ajal teinud ja et kino opereerimine on väga energiamahukas, siis tänaste numbrite juures on kindlasti otstarbekam kino kinni hoida."

Rääkides sellest, kas PÖFF andis olukorrale leevendust, märkis Kongo, et PÖFF kindlasti natuke aitas. "Aga vähemalt esialgsete numbrite järgi ei olnud ka PÖFF-i külastatavus meie kinos väga suur. Ta kindlasti andis leevendust, kuid olukorda ei päästnud. Aga numbrid PÖFF-i osas ei ole veel selged."

Kuupäeva, millal nad plaanivad uuesti uksed avada, on Kongo sõnul momendil väga raske välja lubada, sest kõik sõltub taustsüsteemist.

"Loodame, et piirangud leevenevad, sest koroonanumbreid vaadates on trend pigem positiivne. Samas vaadates, mis toimub Euroopas, kus riigid üksteise järel hakkavad end jälle sulgema ja kapitaalselt kinni panema, siis see jälle väga palju positiivset juurde ei too," selgitas Kongo.

"Aga kindlasti monitoorime olukorda ja tahame aasta lõpuks kino ikka lahti teha. Kasutame seda aega, kui me kinni oleme, kino värskendamiseks ja uuendamiseks."

Selle kohta, kas õhus on teoreetiline oht, et uksed lähevad uuesti ja pikemaks ajaks kinni ning jäävad üldse suletuks, sõnas Kongo, et see ei sõltu enam neist, vaid uutest lisanduvatest piirangutest.

"Teist argumenti sulgemiseks ma isegi ei leia, aga seda, et Coca-Cola Plaza pikemaks ajaks kinni jääks, seda ma küll ette ei näe. Me ikka loodame, et olukord liigub positiivsemas suunas ja saame varsti jälle normaalselt opereerida."

Kongo tõdes, et praegu on vaatajate number tõesti väga madal ja hetkeolukord mitte kuidagi neid ei toeta. "Peale ei ole tulemas suuri filme, mis võiks inimesi kinno taas tuua. Nii et vähemalt esimene pool detsembrist on tõesti väga nõrk."

Tema sõnul oli esimene hoop kinole see, kui augustikuus hakati küsima koroonapasse.

"Sellest hetkest suutsime natuke taastuda ja tugevam laks oli momendil, kui kinno ei pääsenud enam kiirtesti ettenäitamisel ja ka lapsed vanuses alates 12 eluaastat pääsesid kinno koroonatõendi näitamisel. Siis oli ärakukkumine suurusjärgus 40–45 protsenti."

Samas märkis Kongo, et oktoober oli väga korralik kuu. "Oli Bond, mis juba ootuspäraselt tõi inimesed kinno. Ootused olid mõnevõrra kõrgemad, aga tänases olukorras tegi see väga korralikke numbreid," kirjeldas Kongo.

"Oli "Venom", mis tõi inimesi kinno. Oli "Düün", mis tõi inimesi kinno. Ega klient ei ole kadunud ja inimesed – kui see on võimalik – tulevad kindlasti kinno tagasi.

Kongo tõdes, et nad võrdlevad seisu 2019. aastaga, kuigi räägitakse, et sellega ei ole mõtet võrrelda, sest see olukord ja numbrite tasemed ei tule enam tagasi ja praegu on uus reaalsus.

"Aga me ikka võrdleme end 2019. aastaga, sest see meie jaoks viimane normaalse äriajamise periood. Täna novembris opereerime me tasemel 30 protsenti 2019. aasta oktoobrist või natuke alla selle."

Kongo tõdes, et nad on tootnud kahjumit terve aasta. "Ma ei oska rääkida teiste kinode eest, aga kui vaatame kogu Eesti kinokülastatavuse taset, siis kujutan ette, et kõik kinod see aasta maksavad oma tegevusele peale."

Selleks, et ots otsaga kokku tulla, peaks novembri tase olema tema sõnul vähemalt kahekordne, et üldse nulli jõuda.

Rääkides võlausaldajatest, märkis Kongo, et nad räägivad nendega läbi ja eks olukord ei ole kerge kellegi jaoks.

"Aga kindlasti leiame lahenduse ja ega Coca-Cola Plaza kinni ei jää. See on lühiajaline paus, ma loodan." Ta kinnitas, et kino elab edasi. "Tuleb lihtsalt teha väike paus ja teha korralik restart."

Viljandis jääb kino momendil lahti.