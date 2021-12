Kirjanike majas esitletakse Jaanika Peerna kogumikku "Liustike eleegia"

Jaanika Peerna on ligemale viis aastat korraldanud maailmas kunstiaktsioone, kus ta koos publikuga loob ja hävitab teoseid, mis sümboliseerivad omal kombel leinatalitust sulavatele liustikele.

Laupäeval esitletakse Tallinnas Kirjanike majas äsja ilmunud mahukat kogumikku "Liustike eleegia", kus Jaanika loomeprotsess on jäädvustatud läbi fotode, intervjuude ja kuraatorikommentaaride

Publikuga koos loomine on kunstniku sõnul toonud ta töösse uue dimensiooni. "Kunstnikuna tahaks ju ikka kõike kontrollida, aga ma kutsun publiku koos endaga looma ja protsessides osalema," rääkis Peerna.

Kirjanike maja musta laega saalis on väljas ka Jaanika Peerna skulpturaalne objekt "Sulamise üksindus".

"Hakkasin mõtlema, et vesi on tohutult voolav ja muutuv element, jää seda ei ole, ja mis seal vahepeal on ning kui õrn see balanss on. See ühe kraadi muutus on minu jaoks nagu müsteerium - kuidas võib üks materjal niimoodi muutuda ühe kraadi sees," sõnas Peerna.

Sellest skulptuurist tehtud fotod said omakorda aluseks koroonakevadel valminud suureformaadilisele sarjale "Märtsi lohutus". Kaheksas unikaalses autoritehnikas valminud tööd sellest sarjast on nüüd üleval Tallinnas Haus galeriis avatud isikunäitusel "Lohutuseks".