Andres Noormets toob Ugala lavale lumejänesed

Alates 7. detsembrist seiklevad Ugala laval taas lumejänesed. "Jälle need Lumejänesed" on järg Andres Noormetsa 2002. aastal sündinud lavastusele Ugala teatris, mis hiljem jõudis ka ETV ekraanile ja raadioteatrisse.

Ka 19 aastat tagasi seiklesid Ugala laval Jänes Kapp, Kõvajänes, Vedeljänes ja Tavalinejänes. Küll aga on vahepeal maailm oluliselt muutunud.

"Ja siis tulevadki mängu olendid, kes varasemalt meie laiuskraadidele ei jõudnud. Ja tulevad ette sellised tegevused, mida peab siis ette võtma," ütles lavastaja Andres Noormets.

Jutt on kaugelt soojalt maalt lumejäneste juurde jõudnud salapärases keeles rääkivatest lindudest, kellega jänesepoisid leiavad kiiresti ühise keele.

"Lumejäneste olemuses on sees, et kõikjal oleks tasakaal, et kõik oleks rahulik. Hoolimata sellest, et nad ise on väga vastandlikud, aga nad suudavad neljakesi koos seda tasakaalu hoida," rääkis Noormets.

Koos Lumejänestega on üles kasvanud juba terve põlvkond teatrihuvilisi noori.

"Lapsepõlves ülipalju vaatasin seda telesarja. Ma pole selle peale nii palju mõelnud nii palju aastaid. Nüüd kõik need vanad laulud, väljendid ja asjad – kõik tuli tagasi," rääkis telesarjast 12. klassi õpilane Markus.

"Nii tore oli vaadata. Tundsin jälle ennast nagu lapsena. Väga tore, ma soovitan!" lisas üliõpilane Sarah.

Jälle need lumejänesed on Ugala teatri aastalõpukingitus kõige väiksemale vaatajale.