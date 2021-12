Musta Kasti "Alina" seob poeetilise argisusega

Loo keskmes on olukord, kui kõik läheb halvasti ja reaalsusekanga rebenemisel tuleb välja ükskõikne ja sisutu kaos. Lavastaja sõnul on näidendi autoril Elli Salol õnnestunud ühendada poeetiline argisusega.

"Rääkida väga reaalsest ja äratuntavast olukorrast, aga teha seda maagilise reaalsuse kaudu. Rääkida argisõnadega, mis moonduvad oma argisuses millekski muuks. Kahetasandilne tekst igas mõttes," rääkis lavastaja Kaija M Kalvet.

Lavastus räägib loo sõltuvusest ja kaassõltuvusest. Aga ka üldinimlikest hetkedest ja tunnetest, mida peidetakse iseenda sisse ja nelja seina vahele. Peategelases Alinas on osatäitja Laura Niilsi sõnul sees palju armastust ja palju jõudu, mida ta paraku ei oska kuhugi suunata.

"Selle jõu teadmatu kasutamise tulemusel leiab ennast väga tihti hoopistükkis jõuetusest," tõdes Niils.

"Ma pole konkreetse probleemiga kokku puutunud, aga ometi kõik need tunded või see peitmine, oskamatus oma jõudu kuskile suunata on nii omased. Läbi selle suhtluseavarduvad ka enda sees mingid aknad. Ka publik võiks seda saada," lisas ta.

Koos Niilsiga on laval näitlejad Karl Edgar Tammi ja Kristian Põldma. Kalveti sõnul on sellise teema puhul oluline, et lavastus ei muutuks moraalitsejaks ja näpuga näitajaks.

"See on ka üks põhjustest, miks see tekst mulle meeldis. See räägib asjast, milles kõikidel inimestel on väga palju seisukohti, väga palju äratundmist, arvamusi, lahendusi, mida selles olukorras tuleb teha," selgitas Kalvet.

"Ometi on selle näidendi kaudu õnnestunud rääkida selliselt, et see ei suru sulle midagi nina alla. Mitte et seda oleks kerge taluda, aga ta ei pressi enda arvamust peale, jätab avatuks sulle enda arvamus kujundada."

"Alina" etendub veel laupäeval Tartus Genialistide Klubis ning esmaspäeval ja teisipäeval Sõltumatu Tantsu Laval Tallinnas.