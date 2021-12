Arvustus. Rene Köstri "MASC II MASC": maskuliinsuse päitsed

Rene Köster toob Sveta baaris publiku ette lavastuse "MASC II MASC", mis on triloogia teine osa. Köster maadleb mehelikkuse olemusega, näidates, kuidas seda ühiskonnas ekspluateeritakse. Lavastus lahkab, kuidas maskuliinsus defineerib geikultuuri ja soolisust. Supermehelikkus on midagi, mis surub nurka mitmeid identiteediga seotud tundeid ja vajadusi.

Lavastuse puhul on väga haarav selle põnev ja osav dramaturgia. Tegevus leiab aset vanglas, kuhu Köster on tapmise eest kinni pandud. See vangla on kujundlikult ühiskonna seatud ootus ja nõudlus meheliku arhetüübi järele. Meestevanglad on (pop)kultuuris ruumid, mis sümboliseerivad jõulist maskuliinsust, mida ka lavastuses edasi kantakse. Et seda veelgi rohkem võimendada, ehitab Köster endale etenduse algusosas ise puuri. See annab teemaliini, et mitmed piirangud seab inimene endale ise, mida võimendavad ühiskonna mõttemallid. Köster püüab vaatajale näidata vangla argipäeva, tehes seda väga alfalikult.

Öösiti käib Kösteril külas sõber, kelle pead ehivad fallosekujulised sarved, ta kannab iseäralikku metalset kostüümi ning kõhedat grimmi. Tegelane liigub aeglaselt ja hirmutavalt saali tagaosast mööda vahekäiku lavale, kus samal ajal valmistab Köster end ette, et teda kettidega üles tõsta saaks. Jõudnud lavale, tätoveerib kostümeeritud tüüp Kösterit ning sunnib teda korrutama maskuliinsust rõhutavaid lauseid. Hommikuti võtab keegi animeeritud vanglaülem Kösteri pihtide vahele, et teada saada, mis öösiti toimub ning kas kahe tegelase vahel toimub midagi intiimset. Ülekuulamine survestab Kösterit. Kirjeldatud tegevused korduvad mitmel korral ning peategelane eitab oma kuritegu.

Etenduse katarsis saabub Katy Perry loo "I Kissed a Girl" arranžeeringuga, mille ajal Köster kaotab oma ülimaskuliinse hoiaku ning laseb oma tõelisel loomusel esile tulla. See on väga kaasahaarav stseen – pisut nukker, jabur, koomiline ja rõõmus üheaegselt. Paneb mõtlema, et inimestele pähe pandud päitsed ei ole alati seotud ainult teemadega, mille ümber "MASC II MASC" keerleb, vaid need võivad hõlmata endas pea kõike, mis paneb inimesi tundma, et nad ei saa avalikult olla ja käituda nii nagu nad sisimas soovivad ning tunnevad.