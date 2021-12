Selgusid Neitsi Maali tänavused kandidaadid

Viis tänavust Neitsi Maali kandidaati on:

"Kratt", lavastaja Rasmus Merivoo

"Mu kallid laibad", lavastaja German Golub

"u.Q.", lavastaja Ivar Murd

"Vee peal", lavastaja Peeter Simm

"Üht kaotust igavesti kandsin", lavastaja Carlos Lesmes

"Eelhääletusel kogus tänavu filmiajakirjanikelt punkte koguni 19 filmi, mille sekka jagus väga erinevaid vorme ja žanreid. Rõõm on näha, et ka viie finalisti sekka jõudis kaks dokumentaali ja üks lühifilm – see on vaid tunnustuseks Eesti filmi mitmekülgsusele ja rikkalikkusele," hindas valikut Eesti filmiajakirjanike ühingu juhatuse esimees Andrei Liimets.

Neitsi Maali võitja kuulutatakse välja 6. jaanuaril koos aasta levifilmi ja aasta filmiajakirjaniku preemiatega. Neitsi Maali auhinnakujule lisandub 2500-eurone rahaline preemia.

Eesti kõige staažikamat filmiauhinda Neitsi Maalit antakse välja alates 1993. aastast.