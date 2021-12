Kultuuriportaal soovitab: Thomas Vinterbergi "Järgmine ring" ETV2-s

Sünopsis:

Martin (Mads Mikkelsen), Tommy (Thomas Bo Larsen), Nikolaj (Magnus Millang) ja Peter (Lars Ranthe) on keskealised, argirutiinis kulgevad kooliõpetajad, kelle elust on kadunud kirg ning põnevus. Haarates kinni teooriast, et inimestele tuleks kasuks, kui nende veres oleks pidevalt väike annus alkoholi, alustavad kolm kooliõpetajat eksperimenti ja püüavad iga päev pidevat ning kerget joobeseisundit hoida.

"Järgmine ring" on ETV2 eetris kolmapäeval, 29. detsembril kell 21.30.