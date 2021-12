Noorte filmitegijate käe all valmisid portreefilmid kunstnikest

Kuus Eesti huvikooli tegid lühidokumentaalifilmid üheksast kunstnikust, kes on olnud või töötavad hetkel õpetajana. Filmid on mõeldud huvikoolide õppematerjaliks, aga neid saab soovi korral kasutada ka üldhariduskoolide kunstitundides.

Idee kunstnikest portreefilme teha tekkis soovist anda distantsõppe tingimustes kunstiosakonna õpilastele lisaõppematerjali. Eestvedajad loodavad, et projekt ei jää ühekordseks.

"Need on mõeldud kõikidele koolidele kunstitundide või kunstilootundide või ajalootundide õppematerjalina. Nende pikkused on 15 kuni 20 minutini. Saab koolitunnis ära vaadata ja pärast arutada, mõelda ja rääkida ning me loodame küll, et kunagi on võibolla 90 filmi," ütles Kiviõli kunstide kooli direktor Jaanus Põlder.

Dokumentaalfilmid valmisid õpilaste ja täiskasvanud juhendajate koostöös. "Kuna see oli hästi-hästi uus kogemus, siis ta oli ka väga hirmutav ja igas mõttes väga võõras," rääkis kahe dokumentaalfilmi kaasautor Kristiina Tali.

"Kõige raskem oligi see õige materjali leidmine ja see, et saaksid sujuvalt kogu aeg vaataja tähelepanu hoida. See oli keeruline osa ja võttis hästi palju aega," lisas koos Kristiina Taliga kaks filmi teinud Kassandra Laur.

Üheksa dokumentaalfilmi esilinastusid Eesti kunstikoolide liidu eestvedamisel Tapa kultuurikojas. "Noored filmitegijad kasutasid meid, vanu kunstnikke, sedapuhku nagu kunsti loomise materjalina. Mu arust ei olnud tegu vaid dokumentaalfilmidega, aga igasse filmi jõudis ka oma kunstiline sisu. Igatahes kolleege oli küll väga põnev siin esilinastusel vaadata," sõnas Tapa muusika- ja kunstikooli õpetaja Renee Aua.

Filmid tehti järgmistest kunstnikest: skulptor Lembit Palm, keraamik Aino Arumäe, maalikunstnik Enn Tegova, klaasikunstnik Sofi Aršas, kostüümikunstnik Mare Raidma, monumentaalkunstnik Renee Aua, tekstiilikunstnik Karin Tislar, maalikunstnik Kersti Rattus ja graafik Naima Neidre.

Projektis "Loovad eeskujud Eesti kunstis" osalesid huvikoolid Lihulast, Viljandist, Tapalt, Kiviõlist, Pärnust ja Koselt.