Võhma küla Saaremaal taastas Tahma-Toomase traditsiooni

Muidu talvevaikuses elavas külas on Toomas suutnud piisavalt elevust tekitada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Oli esivanematel tõesti selline komme, et omas peres pandi Toomas kokku küll heintest, kaltsudest, värkidest. Ja lapsed panid ka sinna omad pahad tujud ja kombed sisse ja pereisa viskas selle ukse taha ja lubas lastel seda kolkida," selgitas pärimuskultuuri uurija Helje Raaper.

"Ja sealt sai see alguse, et see viidi järgmisse perre. Ja kes siis oma ukse tagant selle leidis, see pidi kärmesti viima selle järgmise naabri juurde. Ja kust ta siis jõululaupäeva hommikul vanasti leiti, siis arvati, et see pere peaks ikka hoolt kandma veel, et mustusest ja pahast lahti saada," lisas ta.

Võhmale sattunud Tahma-Toomasel on n-ö õpetus kaasas, et enne uue aasta koitu ei tohi teda hävitada.

"Kui ta jäi siis kellegi kätte, see siis tegi temast lihtsalt lõkke ja seda nad pidid siis ise põletama, sinna külarahvast kokku ei kutsutud. Ja vabanetigi sellest halvast, mis seal oli," rääkis Raaper.

Ja aasta pärast tuleb juba uus Tahma-Toomas.