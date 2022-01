Sakala 3 teatrimajas jõuab lavale noorte tantsukunstnike debüütlavastus "Yes or Yesn't"

Fine5 tantsuteater alustab 2022. aastat esietendusega: neljapäeval, 13. jaanuaril kell 19.00 jõuab Sakala 3 teatrimaja proovisaali lavale tantsukunstnike Anita Kurõljova ja Richard Beljohini debüütlavastus "Yes or Yesn't", mille fookuses on kompromissid ja tunded inimestevahelistes suhetes.

Autorite sõnul on kompromissid olulised elemendid nii loo narratiivis kui ka lavastuse ülesehitamise protsessis. Noorte loojate tähelepanu all on suhteliin kahe inimese vahel ja see, kuidas ühistes protsessides teineteisega hakkama saada, milline on rääkimise ja kuulamise vahekord, liikumise ja mitteliikumise, olemise ja mitteolemise tasakaal.

Lavastus ei proovi nende sõnul anda vastuseid, vaid on loodud lähtuvalt järgmistest küsimustest: kas kompromiss on kesktee, aritmeetiline keskmine, pruun joon või vastastikuse järeleandmise teel saavutatud kokkulepe; kas tasub ennast teiste nimel kõrvale jätta, leppida sellega, et vähemalt keegi saab kõik; kas on võimalik leida kõiki pooli rahuldavaid kompromisse või alati jääb keegi kaotajaks; kas see on ühe jaoks kompromiss, kui teine kaotajaks jääb; kes on võitja või kaotaja?

Anita Kurõljova on lõpetanud Tallinna balletikooli ja Budapesti tantsuakadeemia ning 2021. aastal osalenud Fine5 tantsuteatri lavastuses "White Elk". Richard Beljohin on õppinud Tallinna Ülikoolis koreograafia õppekaval ja osalenud Fine5 tantsuteatri lavastustes "Mina olin siin", "FN", "White Elk". "Yes or Yesn´t" on noorte tantsukunstnike esimene lavastus ühise loometandemina.

Muusika on lavastusele loonud Valentin Siltsenko, dramaturg on Tõnis Veelma, kunstnik Kirill Safonov ja valgusmeister Ants Kurist.

Etendused toimuvad 13., 15., 17., 18. jaanuaril 2022 19.0 Sakala 3 teatrimaja proovisaalis.