Rootsi tantsija elukestva tantsu projektist: me ei tule lavale kepi najal

Kuus aastat tagasi algas elukestva tantsu projekt, mida veab Eesti poolt Fine5 tantsuteater koos Läti ja Norra kolleegidega. Professionaalsed tantsijad, koreograafid ja tantsuõpetajad manifesteerivad oma tantsuga inimese õigust nautida loomeprotsessi ja koosolemist vanusest ja piirangutest hoolimata.

Tantsija Fiona Millward UK-st sõnas, et see on võimalus üksteist toetada ja ühtlasi tõdeda, et me oleme küll vananevad tantsijad, kuid see ei tähenda, et kõik on läbi. "Nii et see on viis tähistada, olla koos ja nautida üksteiselt õppimist."

Tantsija Toby Gunn Rootsist lisas, et ei tasu arvata, et nad tuleksid kepile toetudes kohale. "See on ikkagi tõeline tantsuetendus, millest inimesed osa saavad, aga

see on mänguline, ei tohi ennast liiga tõsiselt võtta, meie seda ei tee, vaid naudime ja jagame ja naerame ja võitleme ja räägime ja saame mõnikord sinikaid, aga need ei loe."