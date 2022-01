Helen Sildna: Saudi Araabias võetakse kõik pakutav praegu uudishimuga vastu

Detsembris toimus Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis kuningriigi esimene muusikatööstuse konverents XP, mida nõustas teiste hulgas ka Tallinn Music Weeki (TMW) asutaja ja juht Helen Sildna. Sildna märkis, et riik on turismi soodustamiseks ja noorele ühiskonnale mõeldes võtnud sihikule filmi- ja muusikavaldkonna ning valmis uudishimuga vastu võtma kõik, mis ses osas pakutakse.

Saudi Araabia kuningriik on juba 2017. aastast proovinud ennast kultuuriliselt avada. Nii on avatud kinod ja korraldatud festivale. Samuti on lubatud autorooli ka naisterahvad.

Alates 2019. aastast on Saudi Araabias toimunud ka popmuusika festival Soundstorm. Möödunud aasta detsembris toimus festivaliga samal ajal ka muusikakonverents, mida ka Sildna nõustamas käis.

Ta tõdes, et Saudi Araabiast ta enne selle külastamist väga palju ei teadnud. Tema sõnul on riik hakanud aina enam ajama liberaalset poliitikat. Olulist rolli selle kujunemisel mängib ka kroonprints Mohammad Bin Salman Al Saud.

Nii ei soovi Saudi Araabia sõltuda enam ainuüksi enda naftavarudest, vaid juhtida tähelepanu ka erasektorile. Samuti on viimastel aastatel lihtsustatud turistide saabumist riiki. "Need on tohutult uued arengud," sõnas Sildna.

Selleks, et turism riigis areneks, on Saudi Araabia riigipea leidnud, et tähelepanu peab juhtima ka loomemajandusele. "Film ja muusika on kaks valdkonda, mis nad on sihikule võtnud," ütles Sildna.

Sildna selgitas, et detsembris toimunud muusikakonverentsi mõte oli kokku tuua rahvusvaheline seltskond ja arutleda, kuidas rajada nullist Saudi Araabiasse muusikatööstus. Veel kolm aastat tagasi oli riigis muusika seadusega keelatud.

Kuigi muusikafestival on selgelt läänelike mõjutustega, esines Soundstormil siiski ka sellele kultuurile viitavaid omapärasid. Nii nagu kogu Saudi Araabias, oli ka festivalil keelatud alkoholi tarvitamine. Samuti ei puudunud suursündmuselt ka palvetuba. "Pausid tehakse festivali pidamisse, kui on palvuse hetk."

Elektrooniline muusika on tema sõnul Saudi Araabias erakordselt populaarne. Seda just seetõttu, et teisi muusikažanre seal hetkel ei eksisteeri. Nii ei ole riigis näiteks klassikalist muusikat, koore ega orkestreid. Samuti on riigil plaan hakata õpilasi muusikavaldkonnas harima.

"See on riik, kus kõik, mida pakutakse, võetakse praegu uudishimuga vastu, sest ei teata midagi muud."

Sildna sõnul on riik võtnud aina enam muudatusi arvesse ka seetõttu, et suur osa rahvastikust on noored. Saudi Araabia rahvastikust moodustavad 70 protsenti alla 30-aastased isikud. "See on maailma kõige noorem ühiskond."