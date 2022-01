"Autoritunnis" kõlab Kristjan Randalu uudisteos "Sinu hommikuvalguse hetk"

Kristjan Randalu on oma põlvkonna üks silmapaistvamaid pianiste nii džässi kui ka klassikalise muusika vallas. Sarja kunstiline juht Tõnu Kaljuste ütleb, et tellis avateose Randalult, kuna tema kompositsioonidest on alati õhkunud erilist loodusetunnetust.

"See ümbrus. millest me inspiratsiooni saame, on tekitanud maailma luulesse hästi palju olulisi teoseid, mida tihtipeale on muusikaga võimendatud," rääkis Kaljuste ja lisas, et soovis Randalult ühe niisuguse teose loomist koorile ja orkestrile.

Muusika aluseks valis Randalu kolme nimeka 19. sajandi ameerika poeedi – Ralph Waldo Emersoni, Emily Dickinsoni ja Henry David Thoreau – loodusluule.

Randalu tõdes, et selliste teoste puhul, kuhu on kaasatud koor, mängib olulist rolli tekst. "Need tekstid on siis, kui nad on paigas, lõpuks nii tänuväärsed, et see on nagu jõe säng ja muusika lihtsalt loksub paika."

"Mulle väga meeldib see teos," lisas dirigent Lodewijk van der Ree, kelle arvates suudab Randalu suurepäraselt harmoonia dünaamiliselt paika panna.

"Autoritunnis" kõlab ka Kristjan Randalu varasem looming, klaverisolistina kannab ta ette "Peale lõpu algust".

Kontserdid toimuvad 21. jaanuaril Tartu Ülikooli aulas ja 22. jaanuaril Tallinnas mustpeade majas. Lähikuudel on ees sarnased kohtumised Arvo Pärdi, Tauno Aintsi ja Tõnu Kõrvitsa muusikaga.