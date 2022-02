Eesti Filharmoonia Kammerkoori uuel albumil kõlab Rahmaninovi suurteos

Antud CD-plaat on jätk vene ja eesti klassikute meistriteoste salvestamisele, mille tulemusel on varem valminud BIS Recordsi, dirigent Kaspars Putniņši, Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja helirežissöör Jens Brauni koostöös kaks menukat albumit Alfred Schnittke ja Arvo Pärdi loominguga. Esimene neist pälvis Gramophone'i auhinna 2018 ja teine Grammy nominatsiooni ning Diapason d'Or de l'Année 2021.

Sergei Rahmaninov (1873–1943) kirjutas heliteose "Püha Johannes Kuldsuu liturgia" õigeusu kirikus kasutusel olevale liturgilisele tekstile, Püha Johannes Kuldsuu liturgiale, 1910. aastal. Pärast esiettekannet on see teenimatult varju jäänud ning harva tee kooride repertuaari leidnud.

Eelkõige on tuntud Rahmaninovi loomingust tema kuulus "Koguöine jumalateenistus". Kaspars Putniņši sõnul on aga "Püha Johannes Kuldsuu liturgia" kahtlemata 20. sajandi üks olulisemaid kooriteoseid.

"Pole just palju koorile kirjutatud muusikat, milles oleks sümfoonilise teose võimsust, mõõdet ja sügavust, kuid "Püha Johannes Kuldsuu liturgias" on see kõik olemas," ütles dirigent.

BIS Recordsilt on lähiajal ilmumas veel teinegi salvestis – Ülo Kriguli autoriplaat, kuhu on koondatud helilooja, dirigendi ja koori mitmeaastase koostöö vili.