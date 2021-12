Uue "Matrixi" filmimuusika klaveripartii mängis sisse Kristjan Randalu

"Ta on massiivne, seal on kasutatud ikka suurt orkestrit, koori. Palju on efektide järeltöötlust, eriti kui mõelda filmitemaatikale, mis on väga futuristlik. Seal ei ole ainult akustiline naturaalne kõla - palju on efekte, aga samas just kombinatsioonis akustiliste pillidega," ütles "Aktuaalsele kaamerale" pianist Kristjan Randalu.

Kristjan Randalu salvestas "Matrixi" muusika klaveripartii Berliini helistuudios ligi kaks aastat tagasi. Seejuures algas filmimuusika salvestamine enne filmivõtteid.

"Mina salvestasin üksinda. See on natukene nagu puslemäng, heliloojatel peab olema juba nägemus, mis suunas see hakkab minema ja siis on vaja erinevad elemendid kombineerida. Kõik see toimus alguses töökoodi "Project Ice-Cream" all. Mitte nii, et nüüd me teeme "Matrixit". Tegemist on nii mahuka projektiga ja alguses on ebaselge, millised osapooled lõplikku versiooni kaasatud on, sellepärast on see info alguses nii-öelda salajane," sõnas Randalu.

Hollywoodi suurtoodangu muusikute hulka sattus Randalu tänu Kristjan Järvile, kellega koos salvestati muusikat seriaalile "Babylon Berlin". "Selle muusika üks peaautor on Johnny Klimek, kellega järgnesid mitmed koostööd. Viimane asi, mis välja tulnud, on uue "Matrixi" soundtrack," rääkis Randalu.