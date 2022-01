Flow festivali esinejate hulka lisandus Florence + The Machine

Ansambel Florence + The Machine alustas tegevust juba 2007. aastal, kuid oma debüütalbumini "Lungs", millega nad saavutasid kohe ka läbilöögi, avaldasid nad 2009. aasta. Tänaseks on nad andnud välja neli albumit, neist viimane "High as Hope" jõudis kuulajate ette 2018. aastal. Florence + The Machine esines Flow festivalil ka 2015. aastal.

Lisaks Florence + The Machine'ile lisandusid esinejate hulka Briti laulja-laulukirjutaja Holly Humberstone ja noor artist Q Marsden, Soome muusikutest astuvad üles Vesala, Gettomasa, Gasellit jt.

Varem on Flow festivali esinejatena kinnitatud juba Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Sigrid, Fred again.., Princess Nokia jpt. Tänavune Flow festival toimub 12. kuni 14. augustini Helsingis.