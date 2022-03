Flow festivalil esinevad The Blessed Madonna, Anz, Sherelle ja Dixon

Flow festivali klubilavade programmijuht Toni Rantanen sõnas, et Resident Advisor Front Yardi esinejad teevad muusikalise läbilõike 1970. aastatest tänapäevani, programmis on nii techno't, kui moodsat bassimuusikat, UK funk'i ja electro't, rave'i ja breakbeat'i, aga kõrvale ei jää ka kvaliteetne soul, disco ja house."

Laval astuvad rahvusvahelistest artistidest üles The Blessed Madonna, Marcel Dettmann, DJ Koze, Anz, Dixon, DJ Stingray 313, Sherelle, Uncle Waffles, Paquita Gordon, DJ Holographic, Helena Star ja Julio Victoria.

Soome muusikutest esinevad RA Front Yardis Morphology, Mono Junk, Katerina, Irma & Helmz, Antti Salonen, Lara Silva, Eric Filipus, Jenifa, emkay.



Lisaks astuvad Flow festivalil teiste seas üles Gorillaz, Jamie xx, Florence + The Machine, Princess Nokia, Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Little Simz jt.

Flow festival toimub 12. kuni 14. augustini Helsingis.