Flow festivalil esinevad Smerz ja Caterina Barbieri

Helsingis toimuv Flow festival avaldas eksperimentaalmuusikale pühendatud lava The Other Sound programmi, kus astuvad teiste hulgas üles Norra duo Smerz ja Itaalia helilooja Caterina Barbieri.

Norra elektroonilise muusika duo Smerz liitus 2017. aastal plaadifirmaga XL ja nad on tänaseks avaldanud kaks EP-d ja ühe täispika albumi ("Believer", 2021). Oma muusikas segavad nad RnB, süntpopi, hip-hop'i kokku kammer- ja klassikalise muusikaga. Duo moodustavad Catharina Stoltenberg ja Henriette Motzfeldt.

Itaalia helilooja ja muusik Caterina Barbieri kasutab oma loomingus modulaarsüntesaatoreid, kuid ta on rõhutanud, et teda huvitab tehnoloogia kõrval rohkem ikkagi muusika. Tänaseks on ta avaldanud neli albumit: "Patterns of Consciousness" (2017), "Born Again in the Voltage" (2018), Ecstatic Compulation" (2019) ja "Fantas Variations" (2021). Möödunud aastal lõi ta plaadifirma light-years, mille alt ilmub juunis tema viies kauamängiv "Spirit Exit".

Esinejate hulka lisandus teiste seas ka USA helikunstnik Claire Rousay, India muusik Arushi Jain, Soome produtsent Huatron, Maria Rossi projekt Cucina Povera ning NYKY Ensemble, kes esitab festivalil Arvo Pärdi teoseid.

Flow festivalil astuvad peaesinejatena üles Gorillaz, Burna Boy, Florence + The Machine, Jamie XX, Nick Cave and The Bad Seeds, Michael Kiwanuka jpt. Festival toimub 12. kuni 14. augustini Helsingis.