Flow festivalil esinevad Burna Boy ja MO

Nigeeria artist Burna Boy segab oma muusikas kokku popi, afrobeat'i, reggae't ja dancehall'i, teda peetakse ka üheks kõigi aegade edukaimaks Nigeeria artistiks. Ta on teinud koostööd näiteks Justin Bieberi, Stormzy, J Husi, Sam Smithi ja paljude teistega. Sel suvel avaldab ta oma kuuenda sooloalbumi "Love, Damini".

Taani popstaar MO sai tuntuks oma 2014. aastal ilmunud debüütalbumiga "No Mythologies To Follow" ning koostöös Major Lazeriga valminud singliga "Lean On". 2022. aasta alguses avaldas ta oma kolmanda albumi "Motordome".

Festivali esinejate hulka lisandusid ka Austraalia muusik Donny Benet ja Soome artistid Vesta, New Ro, pehmoaino ja Dreamworld. Varem on artistidena välja kuulutatud muuhulgas Gorillaz, Florence + The Machine, Jamie xx, Nick Cave and the Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Fred Again.. ja Little Simz.

Flow festival toimub Helsingis 12. kuni 14. augustini.