Flow festivali esinejate hulka lisandusid Jamie xx ja Jarv Is

Jamie xx on üks oma aja hinnatuimaid elektroonilise muusika produtsente, kes mõjutas oma indie-, R&B- ja tantsumuusikat orgaaniliselt siduva bändiga The xx palju hiliste 00ndate saundi ning kellest sai seejärel nõutud remiksija ja produtsent.

Lisaks Jamie xx'ile võõrustab Flow tänavu ka britpopi legendi Jarvis Cockeri kokku toodud rokkbändi Jarv Is..., mille debüütalbum "Beyond the Pale" ilmus 2020. aastal.

Samuti lisandusid festivali esinejate nimistusse gänstaräpi ja alternatiivse hiphopi tegija Freddie Gibbs, laulja-laulukirjutaja Aldous Harding ja Pariisist pärit elektroonilise muusika ansambel Acid Arab, kes seob Põhja-Aafrika ja Lähis-Ida muusikat acid'i ja teknoga.

Flow festival on tänavuste esinejatena kinnitanud juba artistid, nagu Gorillaz, Nick Cave & The Bad Seeds, Michael Kiwanuka, Sigrid, Fred again.., Princess Nokia, Florence + The Machine, Holly Humberstone jpt. Flow festival toimub 12. kuni 14. augustini Helsingis.