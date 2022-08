Galerii: Haapsalu piiskopilinnuses esines Nick Cave & The Bad Seeds

Austraalia laulja ja laulukirjutaja Nick Cave õppis Melbourne'is kunsti ning alustas muusikalist tegevust 70ndate lõpus postpungibändis The Birthday Party. Pärast Londonisse ja seejärel Berliini kolimist sai esimese bändi aeg otsa ning sündis Nick Cave & The Bad Seeds. Nick Cave'i muusikat iseloomustab emotsionaalne intensiivsus ning laulusõnad on tihti tugevalt mõjutatud surmast, religioonist, armastusest ja vägivallast.

Nick Cave & The Bad Seeds on tegutsenud alates 1982. aastast ning välja andnud 17 stuudioalbumit. Esimene neist kannab pealkirja "From Her To Eternity" (1984), värskeim album "Ghosteen" ilmus 2019. aasta sügisel.

Tänavu augustis esines Nick Cave ka Soomes Flow festivalil.