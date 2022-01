Berliini filmifestival toimub vähendatud mahus ja piirangutega

Esialgse kümne päeva asemel kestab festivali põhiprogramm neli päeva vähem, 10.-16. veebruarini. Filmifestivali auhinnatseremoonia toimub seega 16. veebruaril. Kordusseansid viiakse läbi 17.-20. veebruarini.

Kinode täituvus ei tohi ületada 50 protsenti, mask ja vaktsiinipass või koroonaviiruse läbipõdemise tõend on külastajatele kohustuslikud. Ka ei korraldata tänavu festivali raames pidusid ega vastuvõtte.

Kolmapäeval karmistasid filmifestivali korraldajaid piiranguid veelgi, sest Saksamaal möllab omikroni tüvi. Uute reeglite kohaselt peavad ajakirjanikud tegema koroonateste, et pääseda pressilinastustele ja -konverentsidele ning intervjuualadele. Testimine on akrediteeritud ajakirjanikele tasuta. Samas ei nõuta koroonatesti olemasolu avalikel üritustel, kui inimene on vaktsineeritud. Kaamerameeskondade juurdepääs punasele vaibale on samuti limiteeritud.

Mitmed suured filmifestivalid, näiteks Sundance'i ja Rotterdami festivalid toimuvad tänavu virtuaalselt.

Berliinis on praegu ööklubid suletud, ent baarid ja restoranid avatud.