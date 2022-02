Suri Itaalia näitleja Monica Vitti

3. novembril 1931 Roomas sündinud Vitti oli enim tuntud oma töö poolest filmilavastaja Michelangelo Antonioni linateostes, nagu 1960. aasta film "L'Avventura", mille eest teenis ta Bafta nominatsiooni, vahendas BBC.

Ingliskeelsetes rollides astus ta üles muu hulgas peaosas 1966. aasta filmis "Modesty Blaise."

Itaalia peaminister Mario Draghi märkis, et Vitti pani Itaalia kino kogu maailma silmis tõeliselt särama. "Vaimukas ja erakordselt andekas näitleja, kes vallutas oma vaimu, bravuuri ja iluga terveid itaallaste põlvkondi."

Vitti pälvis 1995. aastal Veneetsia filmifestivalil ka Kuldlõvi. Tema samal aastal ilmunud autobiograafiast "Il Letto è Una Rosa" ("Voodi nagu roos") kujunes tõeliseks menukiks ja jõudis ka Itaalias koolidesse ning ülikoolidesse.

"Selle edu on parim asi, mis on minuga juhtunud; tuhat korda parem kui Oscari võitmine," sõnas ta tollal.