Veneetsia filmifestivali parima filmi preemia sai "All the Beauty and the Bloodshed"

Veneetsia filmifestivali parima filmi preemia Kuldlõvi läks sel aastal linateosele "All the Beauty and the Bloodshed".

"All the Beauty and the Bloodshed" uurib USA fotograafi ja aktivisti Nan Goldini karjääri. Filmi režissöör on Laura Poitras, kes on varasemalt öelnud, et Nani kunst ja visioon on inspireerinud nii teda kui ta teisi filmitegijaid üle maailma.

Filmi võit on eriline, kuna viimati võitis Kuldlõvi dokumentaalfilm 2013. aastal ("Sacro GRA").

Parima meesnäitleja auhind läks seekord Colin Farrellile ("The Banshees of Inisherin") ja parima naisnäitleja auhind Cate Blanchettile ("Tár").

VÕITJAD

Kuldlõvi: "All the Beauty and the Bloodshed", Laura Poitras

Žürii peapreemia: "Saint Omer", Alice Diop

Parima režissööri Hõbelõvi: "No Bears", Jafar Panahi

Volpi parima naisnäitleja karikas: "Tár", Cate Blanchett

Volpi parima meesnäitleja karikas: "The Banshees of Inisherin", Colin Farrell

Parim stsenaarium: "The Banshees of Inisherin", Martin McDonagh

Žürii eripreemia: "No Bears", Jafar Panahi

Marcello Mastroianni noore näitleja preemia: "Bones and All", Taylor Russell

VÕISTLUSPROGRAMM "HORISONDID" (ORIZZONTI)

Parim film: "World War III", Houman Seyyedi

Parim režissöör: "Vera", Tizza Covi and Rainer Frimmel

Žürii eripreemia: "Bread and Salt", Damian Kocur

Parim naisnäitleja: "Vera", Vera Gemma

Parim meesnäitleja: "World War III", Mohsen Tanabandeh

Parim stsenaarium: "Blanquita", Fernando Guzzoni

Parim lühifilm: "Snow in September", Lkhagvadulam Purev-Ochir

TULEVIKULÕVI

Luigi de Laurentiis' parima debüütfilmi preemia: "Saint Omer", Alice Diop

