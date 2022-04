Veneetsia biennaali peapreemia pälvis Briti kunstnik Sonia Boyce

Tänavu 59. korda toimunud Veneetsia kunstibiennaali peapreemiaga pärjati Briti kunstnik Sonia Boyce, kes pälvis Kuldlõvi enda installatsiooni "Feeling Her Way" eest.

Parima kunstniku Kuldlõvi võitis Ameerika kunstnik Simone Leigh, kes esitles biennaalil oma skulptuuri "Brick House", töö oli esmakordselt väljas New Yorgis 2019. aastal, vahendas New York Times.

Hõbelõvi parimale noorele kunstnikule anti Liibanoni kunstnikule Ali Cherrile, lisaks jagati välja neli eripreemiat: parima rahvusliku programmi eest tunnustati Prantsusmaad ja Ugandat, kunstnikest tõsteti esile Shuvinai Ashoonat ja Lynn Hershmani.

Veneetsia kunstibiennaali žüriisse kuulusid tänavu Lorenzo Giusti, Julieta Gonzalez, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Susanne Pfeffer ja Adrienne Edwards.

Tänavu on Veneetsia kunstibiennaalil kokku 80 rahvuslikku paviljoni, Eesti paviljonis on avatud näitus "Orhideliirium. Isu külluse järele". Kui varasemalt on Eesti paviljon olnud eri paigus Veneetsia linnas, siis tänavu andis Holland oma ajaloolise paviljonihoone Eesti kasutada. Lisaks saab biennaali peanäitusel "Milk of Dreams" näha Eesti kunstniku Anu Põdra töid.

Veneetsia biennaal jääb avatuks kuni 27. novembrini.