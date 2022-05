Video: Lõuna-Korea seob Veneetsia biennaalil tehnoloogia mütoloogiaga

Elektroonilise muusika helilooja ja kunstnik Yunchul Kim täitis Lõuna-Korea paviljoni kineetiliste skulptuuridega, mis iseloomustavad tema sõnul pidevalt muutuses olevat maailma.

Kim on hariduselt muusik, kuid on mitukümmend aastat tegelenud programmeerimise ja elektroonikaga. Paviljoni kõige suurem teos on 50 meetri pikkune, miljonitest väikestest detailidest ja kruvidest koosnev liikuv skulptuur.

Kunstniku sõnul võttis prototüübi välja mõtlemine ja valmis ehitamine tal rohkem kui aasta aega. Dünaamiliselt liikuva kunstiteose eesmärk on panna külastajat mõtlema selle üle, kuidas erinevad protsessid maailmas teineteist mõjutavad.

"Inimajalugu ei liigu alati sirgjooneliselt, vaid käib ringiratast, nagu ämbliku liikumine. See, et meil kestab Covid-19 kriis ja on sõda Venemaa ja Ukraina vahel, näitab, et elame pöördelisel ajal. Kõik on ebastabiilne," rääkis kunstnik Yunchul Kim.

"Me tahaksime, et maailm oleks rahulik, aga maailm ei ole rahulik. Sellel näitusel ma ei peegelda otseselt maailma olukorda, kuid see on metafooriline viis meie aja kajastamiseks," teatas ta.