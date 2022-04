Video: Kirke Kangro tutvustas Veneetsia kunstibiennaali paviljone

Kirke Kangro valis välja ja tutvustas tema arvates parimaid ja halvimaid paviljone Veneetsia kunstibiennaalil.

"Ma arvan, et kolme päevaga on võimalik kätte saada see põhiosa" rääkis Kirke. "Palju on võrreldud Veneetsia biennaali olümpiamängudega. See on nagu kunstiolümpia, kus korraga toimub jube palju, kõik on esindatud, kõik on tähtis, kõik on elevil," rääkis ta.

Kirke arvas, et kunstibiennaalil detailideni kõike näha ja päriselt aru saada on peaaegu, et võimatu, sest kunsti on lihtsalt tohutult palju. "Et kõik saaks jäägitult detailideni kätte pole isegi mõtet taga ajada," ütles ta.