Andrew Berardini biennaali peanäitusest: uskumatult häid naisi pole ajaloos

Tänavune, järjekorras 59. Veneetsia kunstibiennaal näitab, et meeste poolt kirjutatud ajalugu ei ole taak: üle 90 protsendi biennaali peanäituse kunstnikest on naised. "Aktuaalne kaamera" rääkis Veneetsias ameeriklasest kunstikriitiku Andrew Berardiniga.

Tunnustatud kunstikriitik Andrew Berardini leiab, et Veneetsia biennaal on vägagi poliitiline sündmus, ning on lausa oluline, et siin esitatakse tugevaid ühiskondlikke sõnumeid.

Tänavuse ja väga jõulise ühiskondliku sõnumiga peanäituse taga on Cecilia Aleman. See kannab pealkirja "Unistuste piim", ning sellel üle kahesaja kunstnikuga peanäitusel on ka Eesti artist Anu Põder (1947-2013) oma loominguga.

"Mõned asjad Cecilia näitusel "Unistuste piim" olid väga liigutavad. Mina olen kunstiga olnud seotud 20 aastat, aga leidsin siit väga palju üllatusi. Siin on uskumatult häid naiskunstnikke, kelle nime ma ei olnud kunagi varem kuulnud. Osaliselt on selle taga meeste ülemvõim, mistõttu on naised ajaloost välja jäetud. Loodan, et selle näitusega kirjutab Cecilia mõned nendest uskumatult headest kunstnikest ajalukku," rääkis Berardini.

Ta lisas, et biennaal on õnnestunud ka Ukrainas toimuva meeles hoidmisega. "Putini-sugused inimesed tahavad, et me oleksime nõrgad. Nad tahavad meilt võtta meie unistused ja rõõmu. Seetõttu on väga oluline, et tehakse kunsti, saadakse kokku ja pühitsetaks," ütles tunnustatud kunstikriitik "Aktuaalsele kaamerale".