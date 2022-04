Ukraina paviljoni kuraator peab Veneetsiast lahkuma, et minna sõdima

Ukraina rahvuslikus paviljonis on tänavu kunstniku Pavlo Makovi teos, mis räägib inimkonna võimetusest kaitsta põhiväärtusi. Paviljoni kuraator Borys Filonenko on kohustatud pöörduma tagasi kodumaale, et sõdida.

Pavlo Makovi teos "Kurnatuse purskkaev" sümboliseerib kunstniku sõnul inimkonna praegust seisundit. "See on absoluutsest jõuetusest kaitsta põhiprintsiipe, mis on ühiskonna aluseks," sõnas Makov "Aktuaalsele kaamerale".

Ukrainat esindav kunstnik oli ka ise üle ühe nädala Harkivis pommivarjendis.

Paviljoni kuraator Borys Filonenko ütles, et sõja alguses ei teatud, kuidas töid Veneetsiasse transportida, aga need 78 lehtrit, mis on teose osad, õnnestus biennaalile toimetada. Filonenko sõidab kahe nädala pärast tagasi Ukrainasse, et täita tsiviilkohustust ja kodumaa kaitseks sõdida.

Lisaks riigi rahvuslikule paviljonile on Veneetsia linnas avatud mitmeid Ukraina kunstnike ekspositsioone. Giardinis ehk biennaali epitsentris on ka avatud Ukrainale pühendatud näitus.

Venemaa paviljon seisab tühjana, kuna biennaalile valitud kunstnikud loobusid suursündmusel osalemast, väljendades tugevat häbitunnet oma kodumaa sõjategevuses Ukrainas.