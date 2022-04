Hollandi paviljoni kuraator Veneetsias: põgenesime hektilisest Giardinist

Holland, kelle traditsiooniline paviljon Veneetsia biennalil Giardinis on tänavu Eesti näituse päralt, on oma paviljoni paigutanud Veneetsia linnas asuvasse vanasse kirikusse.

Hollandit biennaalil esindav kunstnik ja filmitegija Melanie Bonajo on endise kiriku ruumid täitnud pehmete patjadega ja siidist kardinatega, luues buduaarliku atmosfääri. Ekspositisoon kannab pealkirja "Kui keha ütleb jah". Hollandi paviljon asub Chiesetta Della Misericordia piirkonnas.

Paviljoni juht Eelco Van Der Lingen sõnas "Aktuaalsele kaamerale", et biennaali epitsentrist kaugemale tulek tasub oma vaeva ära. "Melanie Bonajo on võtnud endise kiriku ja pannud sinna suure installatiooni, mis hakkab väga huvitavalt tööle sealse arhitektuuriga," sõnas Lingen.

Bonajo uurib intiimsuse olemust tehislikus maailmas.

"Kunstnik tahtis luua midagi, mis inimese endasse haaraks, midagi, mille mõistmisel me jääme pisut hätta. See on omamoodi maastik, see ei ole tavaline situatsioon. Võibolla tunnete end veidi ebamugavalt, see on uus viis midagi koos kogeda," sõnas paviljoni kuraator Geir Haraldseth.

Kuraatori sõnul on külastajad nad üles leidnud ja ise ollakse väga rahul oma asukohaga. "Kunstnikule mõjus see peaaegu kergendusena, sest on võimalik põgeneda hektilisest Giardinist, kus on palju paviljone üksteise otsas. Siin saab rahulikult võtta," rääkis Haraldseth.