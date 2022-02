Lotte Jürjendal: ma olen nagu harakas, armastan glamuuri ja glämmi

Lotte Jürjendali on seni seostatud peamiselt Eesti underground-muusikaga, Rebel Angel oli üks ta viimaseid projekte, enne kui Lotte Inglismaale kolis.

Nüüd on Lotte tagasi moekollektsiooniga, kus barokk ja viktoriaanlik moekunst kohtub art deco ning ökofuturismiga. Kõik kostüümide tikandid on ta teinud käsitsi ja mõne kostüümi peale on kulunud isegi aasta.

"See lihtsalt on alati minu sees olnud. Mulle hullult meeldivad igasugused litrid ja säravad asjad, ma olen nagu harakas, ma armastan glamuuri ja glämmi. Lihtsalt juhtus nii, et mulle meeldib neid asju teha," tunnistas ta "Aktuaalsele kaamerale".

"Neid kostüüme tikkides oli mul sügavam missioon, et ma õudselt tahaks teha midagi loomade kaitseks, edendada veganlust ja tekkis mõte, et võiks annetada kostüümid farmiloomade turvakodule, et neid abistada. Et need glamuursed ja kõrgid asjad jõuaks haige jalaga sea ja pullikeseni."

Lotte Jürjendali näitus jääb Solaris galeriisse vaadata veebruari lõpuni. Näituse viimasel päeval toimub avalik oksjon ja kostüümidelt saadav tulu läheb loomade abistamiseks.