Galerii. Solarises avati Lotte Jürjendali näitus "Baroque in metaverse"

Alates 3. veebruarist on võimalik Solarise galeriis tutvuda Lotte Jürjendali isikunäitusega "Baroque in metaverse". Näitus põhineb autori viimase seitsme aasta loomingul.

Lisaks maalidele on eksponeeritud ka graafika, klaasskulptuurid ning helmestikanditest koosnevat rõivadisaini. Siduva koosluse loomiseks on Lotte Jürjendal kasutanud erinevaid materjale ja meediume.

Autori fantaasiamaailm on tulvil viktoriaanlikku esteetikat. Futuristlike elementidega graatsilised ja suursugused baroksed kostüümid kohtuvad lendavate taldrikutega ning see kõik on mässitud õhkõrna maalilisse siidi.

Maaliseeriates avalduvad erinevad reaalsused ja meeleseisundid, mida looja paastudes ning mediteerides koges. Siidile on kantud nägemused rännakutest erinevatesse fantaasiamaailmadesse ja meid ümbritsevatesse kosmilistesse ruumidesse.

Näitusel olev rõivadisain on käsitsi tikitud. Autor kombineerib erinevaid sädelevaid ja maalilisi mosaiike, olles inspireeritud unustusse jäetud lilleaedadest. Tikkimise stiili, millega kleidid on kaunistatud, nimetatakse luneville ehk helmestikandi tehnikaks, mille ajalugu viib 18. sajandi Prantsusmaale.

Kasutatud on erilisi helmeid ja kive: Swarovsky kristalle, poolvääriskive, klaashelmeid ja eelmise sajandi algusest pärit antiikseid litreid. Esitlemisele tuleb üheksa kostüümi. Keskeltläbi on ühe näitusel oleva kleidi tegemine võtnud aega 200 - 300 tundi, mõni teos ka rohkem.

Näitus jääb avatuks kuni veebruari lõpuni.