Margus Haav Puuluubist: teist sellist maailmas olemas ei ole

Puuluup ehk Ramo Teder ja Marko Veisson said kokku 2014. aastal. Nende esimene plaat "Süüta mu lumi" ilmus 2018. aastal ning viimane album "Viimane suusataja" nägi ilmavalgust 2021. aastal.

"Viimane suusataja" räägib bändiliikmete sõnul spordist, puudest, järvedest, üksindusest, reisimisest, lammastest ja paljust muust.

"Puuluup on kahtlemata viimaste aastate originaalsem ja võluvalt veidram kollektiiv meil," rääkis Margus Haav, kelle sõnul oli edukas juba ansambli esimene lugu "Süüta mu lumi".

Seda, et Puuluubi liikmed Teder ja Veisson jõudsid niivõrd kiiresti staari staatusesse, oli Haava sõnul üsna ootamatu, sest tegemist pole enam noorte muusikutega. Oma loomingus kasutab ansambel lisaks erisugustele efektidele ka hiiu kannelt. "Kõik see, mis selle tulemusena välja kukub, on äärmiselt unikaalne," leidis Haav.

Muusikakriitikuna ei tee Haav vahet kodu- ja välismaisel muusikal, sest leiab, et tase on üsna sarnane ning neid eraldi lahterdada ei oleks arukas. Puuluubi viimane album oli aga meesterahvale niivõrd meeltmööda, et pälvis tema möödunud aasta muusika edetabelis esikoha. "Teist sellist ma arvan, et maailmas ei ole tõepoolest olemas," tõdes Haav, kelle sõnul on ansambli looming unikaalne.

Kuigi võib tunduda, et Puuluubi muusika on sündinud lihtsalt, ei ole see Haava sõnul sugugi nii. "Mehed teevad selle kallal äärmiselt tõsist tööd," teadis ta ja lisas, et muusikud analüüsivad järeltöötluses lausa igat sekundit.

Haava sõnul on rõõmustav, et ansambli muusika läheb peale erinevatele põlvkondadele. "Kui muusika on selline, mis kõnetab erinevas vanuses erinevaid inimesi, siis minu meelest on juba see üks kindel tõestus, et tegemist on väga hea muusikaga."

"Puuluubi fenomeni on keeruline lahata," jõudis Haav järelduseni. Kuigi bändi liigitakse üldjuhul folkansamblite kategooriasse, peab ansambel enda stiili zombifolgiks. Ehkki oma loomingus kasutab Puuluup instrumente, mis kindlasti on pärimuspillid, siis pärimuse kordamisega nad ei tegele, vaid loovad hoopis oma moodsat pärimust.

Ka leidis Haav, et Puuluupi võib nimetada lausa Eesti kõige menukamaks poistebändiks. Märkimisväärne on ka liikmete soliidne välimus ja koreograafia kontsertidel. Ülesastumisi on Puuluup teinud nii pulmadel kui ka matustel. Samuti on neil olnud au esineda presidendi vastuvõtul.

Haav leiab, et kuigi saadud muusikaauhindade tiitlid annavad Puuluubile inspiratsiooni juurde, paneb see bändi ka suure vastutuse ette. Seda, millise tee Puuluup enda edasises karjääris valib, ei oska Haav ette ennustada, ent teab, et bänd jääb enda loomingule kindlaks. "Nad teevad seda, mis nad tahavad."