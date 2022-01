Rajasaare Noepi edust muusikaauhindadel: see oli ainult aja küsimus

26. jaanuari õhtul toimunud Eesti Muusikaauhindade auhinnagalal võidutses Noep, kes pälvis oma eelmisel aastal ilmunud albumi "No Man Is An Island" eest kokku neli auhinda. Nii aasta meesartisti, popartisti, debüütalbumi kui ka aasta albumi auhinnad.

Eesti Muusikaauhindade võitjate valimises osales kokku 190 žüriiliiget. Nende hulgas ka Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare, kelle hinnangul oli ainult aja küsimus, millal Noep kõik need auhinnad võidab.

"Noepi karjäärile me oleme juba pikka aega siin pöialt hoidnud ja jälginud, selles mõttes meil on väga hea meel. Võibolla see, et üks artist võtab nii palju auhindu nagu neli, võib kokkuvõttes tunduda igav, aga Noep alles eelmisel aastal oma lood albumiks vormistas, et põhimõtteliselt see oli tehniline küsimus, et mis aastaks ta selle koore sealt riisub ja nüüd see lõpuks tuli," ütles Rajasaare.

Puuluubi album "Viimane suusataja" sai kokku kaks auhinda – nii aasta ansambli kui ka aasta etno/folk albumi kategoorias.

Samuti leidis Rajasaare, et kui artist on tugev kontsertesineja ning ei veeda aega ainult stuudios, annab see kindlasti ka muusikaauhindade jagamisel palju juurde. "Kui keegi žüriiliikmetest on käinud Puuluubi kontserdil, siis ma usun, et ta andis kõrgemad punktid ka seetõttu."