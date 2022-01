Maria Mölder EMA gala järel: paljuga võib rahul olla

Eesti muusikaauhinnad on jagatud ja kuigi Sirbi muusikatoimetaja Maria Möldri sõnul võib paljuga rahul olla, siis jätkuvalt ei saa olla rahul nominentide valimise protsessiga. Ta usub näiteks, et kui klassikalise muusika nominentide valimisse kaasata laiem seltskond kui Eesti muusikanõukogu, võiks tulemus olla päris huvitav.

Mölder tunnistas gala järel, et paljuga võib rahul olla. "Neist välja valitud nominentidest tuli välja ka palju häid laureaate."

Rahul ei saa aga olla sellega, kuidas need nominendid välja kooruvad. Kui ülejäänud kategooriates valivad nominendid välja 180-pealine žürii, siis klassikalise muusika nominendid selgitab välja Eesti muusikanõukogu.

"Klassikaline muusika leiab, et nende spetsiifika on niivõrd suur, et seda ei saa anda otsustada kellelegi teisele. Aga kui seda otsustaks laiem seltskond, siis see võiks olla päris huvitav," märkis ta.

Mölder leiab, et klassikalise muusika valdkonnas on juba nii palju enda auhindu, et selle huvides, et klassikalist muusikat laiemalt levitada, oleks see huvitav eksperiment.

"Ega päriselt ei ole klassikaline muusika ainus, kus on kindel ringkond ja skeene, kes arvab, et ainult meie teame. Siin on jazz-muusikud pikalt rääkinud, et peaks oma komisjoni kokku panema. Sama võiksid rääkida hiphopparid, metal-skeene."

Kategooriates rääkides tõdes Mölder, et alternatiiv- ja indie-muusika kategooria on üks mitmekülgsemaid, kuhu on kokku kuhjatud kõik see, mida mujale ei osata paigutada.

"Seal koorus väga huvitavaid asju välja. Arvatud on päris palju, et ehk oleks vaja kategooriat, kus ongi koos asjad, mida mujale ei oska panna. Ükskõik kuidas seda kategooriat nimetada. Mina ütlesin selle kohta varia, aga see ei olnud ettepanek seda nii nimetada, vaid mõelda edasi."

Üllatustest rääkides sõnas Mölder, et kõige paremas mõttes üllatas teda see, et klassikalise muusika auhind läks Anna-Liisa Ellerile.

"See oli ka näha, et see teda ennast väga üllatas. Kui naisterahvas läheb lavale ja ei suuda midagi öelda, vaid lihtsalt nutab, siis on näha, et ta tõesti – hoolimata sellest, et ta on hinnatud muusik – ei ole oodanud, et ta selle saab, sest tal on teiste nominentidena kõrval suured institutsioonid ja teatud institutsioonide hulgas väga hinnatud muusikud."

Auhindade paljusust Mölder probleemiks ei pea, sest on ka palju muusikat, mida tehakse.

"Pigem on mure selles, et gala ei kajasta adekvaatselt seda mitmekesisust." Samuti võiks tema sõnul mõelda sellele, et ehk peaks nais- ja meesmuusikute eristamise lõpetama, nagu pani galal ette ka Gameboy Tetris.