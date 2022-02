Viktoriin: kuidas internetis nutikalt käituda?

8. veebruaril tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva, mille fookuses on märkamine ja hoolimine. Rahvusraamatukogu hariduskeskus koostas sel puhul viktoriini, kus jagatakse noorematele kasutajatele näpunäiteid, kuidas internetis käituma peaks.

Rahvusraamatukogu hariduskeskuse viktoriin on eelkõige mõeldud 6-10-aastastele (lasteaia eelkoolirühm kuni 4. klass), eelistatavalt koos õpetaja või vanematega mängimiseks. Õiged vastused on varustatud selgituste ja allikatega, mille põhjal õpetaja või lapsevanem saab last juhendada.

Viktoriin annab muuhulgas vastused küsimustele, kes või mis on internetitroll, mida teha, kui sulle pakutakse tasuta uut iPhone'i ja millist infot ei tohiks jagada veebimängudes.