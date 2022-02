Sander Puki suhtepõnevik "Kuhu sa jäid?" heidab pilgu truudusetusele

Kõik laval olevad tegelased on lähisuhtes kogenud truudusetust või olnud selle põhjustaja. Topeltruudusetuse ohtliku tee võtavad lavastuses ette ka abikaasad, keda kehastavad Jaana Kena ja Janek Vadi.

"Mina ikkagi arvan, et kui sul on mingi probleem, siis sa pead sellest teisele inimesele rääkima, sa ei tohi seda enda sees kanda," leidis Jane osatäitja Jaana Kena.

Lavastaja Sander Pukk ütleb, et näidend "Kuhu sa jäid?" jõudis temani üsna ammu, kuid ta vajas teatavat elukogemust, et lähisuhte teemaga süvitsi minna.

Lavastus otsib peamiselt vastust küsimusele, kuidas jääda lähisuhtes ausaks nii enda kui ka teiste vastu. Kui aga paarisuhtes valitseb vale ja tundetühjus, mis siis ikkagi on õige - minna lahku või otsida armastust ja kirge kusagilt mujalt?

"Autor päris selget vastust ei anna, aga ta seda ütleb küll, et ühelt poolt sa saad aru tunnete sügavusest, kui see teeb haiget, aga kui see ühel hetkel hakkab liiga palju haiget tegema, siis võib-olla tasub ikkagi kaaluda, et midagi peab muutuma," rääkis Pukk.

Lavastuses teevad külalistena kaasa Riho Kütsar ja Liina Vahtrik. Uute kolleegide tulek paneb Ugala trupi omal moel pingutama. "Tuleb kohanduda uue partneriga, uue inimesega, see on alati värskendav. Ja mängumootor läheb kohe käima," sõnas näitleja Janek Vadi.