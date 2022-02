Villem Tomiste: minu jaoks on tähtis, et aktiivne sadam on otse kesklinnas

"Algne lähteülesanne oli suhteliselt lakooniline," tõdes Tomiste. "Tallinna Sadam tahtis teha Tallinnale väravat ja tuli mõelda, mis siin üldse võiks olla. Tallinn on merelinn seepärast, et ta ongi sadamalinn ja minu jaoks on väga tähtis, et aktiivne ja tegus sadam on otse kesklinnas."

Arutelu käiski Tomiste sõnul selle ümber, et kuidas otse kesklinnas pidada sadamat ja samal ajal linlased siia tuua.

"Arhitektide jaoks on see selge, et promenaad on otse mere ääres, seda ei saa mujale ära peita ja kui öelda, et see on kaugel ja linn on eemal, siis pigem see kruiisiterminal ja linn jõuab ka üks hetk siia ja kasvab juurde."