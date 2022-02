ETV-s esilinastub portreefilm Lydia Rahulast

Neljapäeval, 24. veebruaril esilinastub ETV-s dokumentaalfilm "Lydia", mis portreteerib koorijuhti, laulupidude dirigenti ja muusikaõpetajat Lydia Rahulat, kelle taktikepi all on Tallinna Poistekooris sirgunud mitu põlvkonda poisse.

"Päris suur hulk Eesti meestest on tänu temale palju paremad mehed," ütleb filmis dirigent Siim Aimla, kes laulis Rahula käe all RAM-i poistekoori ettevalmistuskooris. Nende seas on muusikud, nagu Koit Toome, Karl-Erik Taukar, Uku Suviste, Artjom Savitski, Mikk Saar ja Lydia poeg Tomi Rahula.

Filmi autor Kaidi Klein märkis, et tundub uskumatu, et Lydia käib kaheksandat aastakümmet, sest ta on ülimalt vitaalne ja pakatab energiast. "Tema jaoks pole probleem koos poistega maha pidada üks jalgpallimatš või kõndida laulu- ja tantsupeorongkäik läbi kaks korda järjest. Just sellist Lydiat me näitamegi."

Õpetajana on Lydia oma alast vaimustunud ning nakatab sellega ka teisi, märkis Klein. Samas on ta väga range ning tema tundides ja kooriproovides kehtivad kindlad reeglid. "Lydia on üks kummaline sümbioos juhist ja edukast juhtimisstiilist, olles samal ajal tavaelus üpriski tuulepea. Tasakaalustav jõud naise elus on teda kahe jalaga maa peal hoidev abikaasa Tõnis."

Filmi produtsent ja Rahula endine õpilane Tallinna 21. Koolis Eero Nõgene on veendunud, et Eesti kultuuriloo seisukohalt väärib Lydia elu ja töö jäädvustamist, et sütitada ka tulevasi põlvkondi õpetajaid ja koorilauljaid.

Dokumentaalfilm "Lydia" esilinastub ETV-s neljapäeval, 24. veebruaril kell 21.20. "Lydia" valmimist on toetanud Eesti rahvusringhääling, Eesti filmi instituut ja kultuurkapital portreefilmide konkursi raames. Filmi on tootnud Sterotek Film, produtsent Eero Nõgene, autor-stsenarist Kaidi Klein, režissöör Hermes Brambat, helilooja Priit Pajusaar.