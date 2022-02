Amazon teeb eestlaste videomängust telesarja

Lisaks eestlaste toodetud videomängule hõlmab leping ka stuudio Dontnod toodetud videomängu "Life Is Strange", dj2 on teise stuudioga sõlminud lepingu ka videomängu "It Takes Two" teleekraanile toomiseks, vahendab Deadline.

dj2 Entertainment oli ka üks Siil Sooniku videomängu põhjal valminud filmi kaasprodutsente ja tegelebki peamiselt videomängude filmi- ja televersiooni toomisega. Amazoniga sõlmitud lepingu järgi toodab dj2 sisu eksklusiivselt platvormil Prime Video näitamiseks.

Amazoni ja dj2 sõlmitud leping on osa laiemast suundmusest: just jõudis kinoekraanidele Sony videomängu "Uncharted" põhjal valminud seiklusfilm, stuudio Bungie toodetud "Halo" esilinastub platvormil Paramount+ märtsis ja Netflix avalikustas hiljuti, et plaanivad toota filmi videomängu "Bioshock" põhjal.