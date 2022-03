Marek Tamm: venekeelsete raamatute osas tuleb kultuur ja majandus lahus hoida

Prisma ja mitmed teised jaeketid otsustasid Ukraina kriisi esimestel päevadel eemaldada oma poelettidelt Venemaa ja Valgevene päritolu tooted, seejuures ka seal trükitud raamatud. Sotsiaalmeedias tekitasid tühjad raamatuletid küsimusi ja pahameelt. Praeguseks on Prisma otsustanud raamatud tagasi müüki panna.

"Esialgne otsus eemaldada kõik Venemaalt pärit kirjandus on ümber vaadatud, kuna reaalseid alternatiive venekeelsele kirjandusele ei ole. Koostöös meie hankijatega oleks müügile jäänud ainult kümmekond venekeelset raamatut, mis on Eestis trükitud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" Prisma Peremarketi sortimendidirektor Kaimo Niitaru.

Olukord Prismades on erinev. Lasnamäe Prisma lettidele ei olnud reedeks venekeelne kirjandus veel tagasi jõudnud, müügis olid vaid üksikud Sipsiku- ja Lotte-raamatud. Selveris on venekeelsete raamatute letid aga lookas.

"Valgevene päritolu kirjandust ei ole meil üldse sordimendis. Raamatuid meil küll on, aga meie valikus on raamatuid, mis on kirjastatud Venemaal ja neid me jätkuvalt müüme," rääkis Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Poekett Maxima on aga oma lettidelt eemaldanud Vene ja Valgevene päritolu raamatud, mängud ja perioodika. Kultuuriministeerium ettekirjutusi ega soovitusi selles küsimuses ei anna

"Kellelgi ei ole mingit küsimust vene kirjandusega, see on arusaadav. Küll aga võib mõista neid kaupmehi, kes on otsustanud lõpetada koostöö Vene kirjastajatega," selgitas kultuuriministeeriumi kunstide asekantsler Taaniel Raudsepp.

"Me peame aru saama, et need on kaks täiesti eri asja – vene kirjandus ja Vene kirjastused. Kui te küsite minu isikliku arvamust, siis ma arvan, et kui me suudame takistada seda, et Venemaa majandusse ei liigu eurosid, dollareid, jeene – isegi kui see peaks liikuma raamatute eest –, siis mina seda toetan."

Kultuuriteadlane ja kirjastaja Marek Tamm ütles, et venekeelsete raamatute osas on oluline kultuur ja majandus lahus hoida.

"Kõik Venemaal ja Valgevenes trükitud ning toodetud raamatud on mõistlik müügilt ajutiselt kõrvaldada, aga see ei peaks laienema kõikidele venekeelsetele teostele või vene kirjandusele üldiselt," leiab Tamm.

"Me ei peaks tühistama või põlu alla seadma vene kultuuri kui sellist, küll aga peaksime vältima kaubanduslikke suhteid Venemaaga ehk me ei peaks majanduslikult Venemaad toetama, ostes Venemaal toodetud kaupu ja ka raamat on lõpuks kaup, lisaks sellele, mida ta sisuliselt endas kätkeb," lisas ta.

Tamme sõnul tasub ka raamatulettide ees meeles hoida, et läänemaailm peab Venemaaga kaubandussõda, milles ka meie peame osalema.