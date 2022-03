Galerii: Draakoni galeriis avatakse Jaan Elkeni näitus "ON_OFF"

Jaan Elken ütles, et kunstnikuna loob ta teatud terviklikkusele pretendeerivaid maailmu, mille intellektuaalse suunisega koordinaadid on suunanud mind ühel või teisel kombel. Kunstniku metafoorsete maastike arhitektoonika on inspireeritud nii lagunevatest liustikest ja kivikõrbetest ("Atlase mägede lumepiir", "Türkiis ja jää") kui eksootiliste kultuuride varemeparkidest ja märksüsteemidest ("Põhja-Aafrika, taaskülastatud", "Maroko").

Elkenil on olnud üle 70 isiknäituse, sealhulgas näitused Pärnu UKM-is (2009, 2014), Tallinna Kunstihoones (2005), Tartu Kunstimuuseumis (2005), Adamson-Ericu muuseumis (2000) ning näitused Berliinis, Kiievis, Riias ja mujal. Lisaks on esinenud arvukatel grupinäitustel ning tema teosed kuuluvad arvukatesse kollektsioonidesse nii Eestis kui ka välismaal.

Näitus "ON_OFF" jääb Draakoni galeriis avatuks kuni 2. aprillini.