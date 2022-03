Kopenhaagenis avatakse mahukas Konrad Mäe isikunäitus

Kopenhaageni suurel kevadnäitusel saab tutvuda Konrad Mäe ulatusliku loominguga rohkem kui 70 hoolikalt valitud teose kaudu, mis rõhutavad kunstniku unikaalset staatust eesti kunstis. Retrospektiivnäitus toimub koostöös Espoo moodsa kunsti muuseumi EMMA ja Eesti Kunstimuuseumiga.

Modernist Konrad Mägi (1878–1925) on Eesti maalikunsti kuldajastu kõige silmapaistvam esindaja ja kolorist, kelle omanäolistes maastikes väljendub looduse mõistatuslikkus ja ülevus. Mägi on rahvusvaheliselt üks vähem tuntumaid modernistlikke kunstnikke, kelle teosed on alles viimasel ajal hakanud äratama laiemat huvi. Eelnevalt eksponeeriti teoseid Soomes Espoo muuseumis, kus näitus osutus erakordselt populaarseks ning äratas kohalikes suurt huvi Mäe loomingu vastu.

Näitus jääb avatuks 29. maini.