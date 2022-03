Rünnakutes kahjustada saanud Harkivi muuseumil on raskusi teoste säilitamisega

Harkivi kunstimuuseumi kogu on oma enam kui 25 000 kunstiteosega üks Ukraina suurimaid ja väärtuslikemaid. Kogu sisaldab nii saksa maalikunstniku Albrecht Düreri, Madalmaade maalikunstnike kui ka vene kriitilise realismi esindaja Ilya Repini teoseid.

Muuseumitöötajatel on hea meel, et teosed jäid rünnaku käigus terveks, kuid purunenud akendega hoones pole enam võimalik teoste säilimiseks vajalikke tingimusi tagada.

Harkivi kunstimuuseumi väliskunsti osakonna juhataja Marina Filatova sõnas, et neil pole mingit võimalust teostele sobivat temperatuuri ja niiskust tagada. "Muuseumil pole enam ühtegi tervet akent," kinnitas ta ja lisas, et ka muuseumihoone ise on arhitektuuriväärtus, mille autor on Aleksei Beketov. "Tema on meie linna kõige ilusamate hoonete arhitekt."